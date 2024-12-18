Одеські прикордонники викрили чоловіка, який сховав у книжці пістолет

фото: ДПСУ

У пункті пропуску "Орлівка" на Одещині прикордонники Ізмаїльського загону викрили незвичну спробу перевезення зброї. 49-річний українець намагався схоховати пістолет "ТТ" у книжці з інструкцією для ремонту автомобіля

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Чоловік вирізав у сторінках книжки спеціальну нішу, в яку помістив пістолет, заряджений магазином на вісім набоїв. Замасковану книгу він сховав серед речей у багажнику власного автомобіля Mazda і планував перевезти зброю до Румунії. Однак під час огляду транспортного засобу прикордонники виявили "книгу зі зброєю".

На водія склали протокол за частиною 1 статті 483 Митного кодексу України, що стосується переміщення товарів через кордон із приховуванням від митного контролю.

"Зброю та набої вилучено до рішення суду", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на Одещині працівник ТЦК під час обшуків ДБР погрожував детективам пістолетом.