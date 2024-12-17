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17 грудня 2024, 17:20

На Буковині викрили схему незаконного переправлення чоловіків через кордон

17 грудня 2024, 17:20
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фото: ДПСУ
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Прикордонники запобігли спробі незаконного перетину кордону з України до Румунії

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

Оперативники отримали інформацію про підготовку групи осіб до порушення кордону. Вони перехопили автомобіль, який доставляв трьох чоловіків до кордону, і затримали порушників. Пізніше був зупинений ще один автомобіль, в якому жінка контролювала переміщення ухилянтів і звітувала перед головним організатором схеми.

"Мандрівники", жителі Рівненської, Херсонської та Тернопільської областей, заплатили по 9000 доларів за переправлення до Румунії.

На втікачів склали протоколи, а проти інших учасників схеми порушена кримінальна справа. Тривають пошуки організатора незаконної переправи.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті прикордонники затримали двох чоловіків, які збирались через крижану Тису потрапити до Румунії.

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