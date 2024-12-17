11:21  17 грудня
На блокпосту в Одеській області зіткнулися два авто: четверо постраждалих
09:05  17 грудня
РФ намагається приховати втрати північнокорейських солдатів, спалюючи обличчя загиблих, — Зеленський
12:45  17 грудня
На Одещині 16-річний підліток підпалив трансформатори
UA | RU
UA | RU
17 грудня 2024, 12:45

На Одещині 16-річний підліток підпалив трансформатори

17 грудня 2024, 12:45
Читайте также на русском языке
фото: поліція
Читайте также
на русском языке

За гонорар 16-річний хлопець пошкодив дві трансформаторні підстанції в Ізмаїльському районі

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Підпали двох об’єктів електроенергетики відбулися на початку грудня. За кілька днів правоохоронці встановили, що їх вчинив підліток із Саф’янівської громади. Юнак натрапив в інтернеті на оголошення "легкий заробіток" і отримав від невідомої особи пропозицію здійснити підпал трансформаторних підстанцій за гроші. Погодившись, він підшукав об’єкти, придбав бензин, а ввечері пішов облив та підпалив їх.

Результат своїх дій юнак зняв на відео і відправив замовнику для звіту про виконану "роботу", після чого отримав на банківську картку винагороду.

Правоохоронці вилучили у підлітка одяг, у якому він вчиняв підпали, мобільний телефон зі звітом, банківську картку з грошима на рахунку, а також інші речові докази злочинної діяльності.

Юнакові повідомили про підозру. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Хлопцю загрожує до 10 років ув’язнення.

Нагадаємо, раніше у Чернігові затримали 16-річну агентку російської воєнної розвідки. Дівчина допомагала окупантам готувати новий повітряний удар по Чернігівщині. Їй загрожує довічне ув'язнення.

Одеська область палії трансформатор підстанція підпал
11 грудня 2024
"Втомлені" мости Києва: чи загрожує столиці транспортний колапс між двома берегами Дніпра
1 грудня 2024 року у Києві нарешті відкрили для руху приватного транспорту Подільський міст, що з’єднує два береги Дніпра. На цю подію містяни очікували кілька десятків років, а сам міст вже давно отр...
09 грудня 2024
Скільки "коштує" суддя Печерського суду?
Держава захистила військових та їхні родини від судових тяжб під час воєнного стану, але чомусь для судді Новака закон не писаний
05 грудня 2024
Чому Міністерство єдності на чолі з Чернишовим не зможе повернути додому мільйони українців
В Україні з’явилась нова державна структура, головною метою якої є повернення українців додому. Новостворене Міністерство національної єдності очолив опальний екс-очільник «Нафтогазу» Олексій Чернишов...
29 листопада 2024
Що очікує українців у грудні: "тисяча Зеленського", підвищені податки та нові правила бронювання від мобілізації
Перший місяць зими принесе українцям багато нововведень і насамперед це стосується підвищення податків — оновлення в цій фіскальній частині набудуть чинності вже з 1 грудня. Також для бізнесу запровад...
Окупанти вдарили по багатоповерхівці в Покровську: загинула людина
17 грудня 2024, 13:00
Сили ППО збили 20 російських дронів, ще 10 - локаційно втрачені
17 грудня 2024, 12:30
Антикорупціонер Олександр Лємєнов мобілізувався до ЗСУ
17 грудня 2024, 12:30
Знущання командирів над воїнами 211-ї понтонно-мостової бригади: відкрито кримінальне провадження
17 грудня 2024, 11:59
Удар по Купʼянську з РСЗВ "Ураган": кількість загиблих збільшилася
17 грудня 2024, 11:56
Через негоду в Україні є знеструмлення в 16 областях
17 грудня 2024, 11:43
На блокпосту в Одеській області зіткнулися два авто: четверо постраждалих
17 грудня 2024, 11:21
Мирний план Трампа – це замороження війни на наступні чотири роки
17 грудня 2024, 11:10
Російські війська вдарили дроном по автомобілю в Херсоні: поранені цивільні
17 грудня 2024, 10:50
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
"Втомлені" мости Києва: чи загрожує столиці транспортний колапс між двома берегами Дніпра
Скільки "коштує" суддя Печерського суду?
Всі публікації »
Юрій Чевордов
Сергій Костеж
Валерій Чалий
Всі блоги »