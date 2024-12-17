На Одещині 16-річний підліток підпалив трансформатори

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За гонорар 16-річний хлопець пошкодив дві трансформаторні підстанції в Ізмаїльському районі

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Підпали двох об’єктів електроенергетики відбулися на початку грудня. За кілька днів правоохоронці встановили, що їх вчинив підліток із Саф’янівської громади. Юнак натрапив в інтернеті на оголошення "легкий заробіток" і отримав від невідомої особи пропозицію здійснити підпал трансформаторних підстанцій за гроші. Погодившись, він підшукав об’єкти, придбав бензин, а ввечері пішов облив та підпалив їх.

Результат своїх дій юнак зняв на відео і відправив замовнику для звіту про виконану "роботу", після чого отримав на банківську картку винагороду.

Правоохоронці вилучили у підлітка одяг, у якому він вчиняв підпали, мобільний телефон зі звітом, банківську картку з грошима на рахунку, а також інші речові докази злочинної діяльності.

Юнакові повідомили про підозру. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Хлопцю загрожує до 10 років ув’язнення.

Нагадаємо, раніше у Чернігові затримали 16-річну агентку російської воєнної розвідки. Дівчина допомагала окупантам готувати новий повітряний удар по Чернігівщині. Їй загрожує довічне ув'язнення.