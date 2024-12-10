На Одещині затримали двох ухилянтів разом із переправниками

фото: ДПСУ

Прикордонники Подільського загону заскочили двох громадян і їхніх переправників на спробі незаконного перетинання придністровського сегменту українсько-молдовського кордону

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

Затриманими виявилися двоє жителів Кіровоградської та Сумської областей. Чоловіки знайшли через Телеграм-канал організатора "схеми для ухилянтів" та одразу перевели на його криптогаманець кошти в еквіваленті 5 тисяч доларів США кожен.

"Безпосередньою доставкою двох "пішоходів" опікувалась пара пособників, яких також затримали. Останні, за грошову винагороду мали переправити клієнтів до сусідньої Молдови", – йдеться в повідомленні.

Після затримання пособників передали працівникам Нацполіції. Стосовно двох утікачів склали протоколи про адмінправопорушення за спробу незаконного перетинання кордону.

Нагадаємо, раніше на Одещині затримали сімох чоловіків, які намагалися втекти до Молдови.