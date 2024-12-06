фото: ДПСУ

Під час моніторингу держкордону прикордонники за допомогою безпілотника зафіксували рух трьох осіб у бік Румунії

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

Оператор дрона скорегував групу реагування, а службовий собака допоміг вийти на слід "мандрівників". Усвідомивши близькість до кордону, чоловіки намагалися втекти. Проте за 300 метрів від держрубежу прикордонники наздогнали їх та затримали.

Затримані – жителі Полтавської, Тернопільської та Івано-Франківської областей віком від 22 до 28 років.

Стосовно порушників склали адмінпротоколи.

Нагадаємо, раніше на Буковині прикордонники викрили ухилянта, який сховався в сидінні буса під ковдрою. Чоловік хотів потрапити до Румунії.