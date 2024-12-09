На кордоні з Румунією у горах за допомогою собаки затримали втікачів
Вдень 8 грудня на Буковині прикордонники разом з нацгвардійцем під час патрулювання в горах помітили сліди невідомих, які вели до кордону з Румунією
Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.
Завдяки службовому собаці вони швидко знайшли "мандрівників". Невдовзі двох чоловіків, які рухалися до кордону, наздогнали та затримали.
З’ясувалося, що чоловіки – жителі Миколаївської області. Вони зізналися, що хотіли незаконно перетнути кордон.
На затриманих склали адмінпротоколи.
Нагадаємо, раніше у ДПСУ розповіли, скільком чоловікам кожного дня відмовляють у виїзді з України.
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