фото: ДПСУ

Прикордонники за допомогою БпЛА виявили групу з семи чоловіків, які пішки йшли у напрямку Молдови. Їх затримали біля кордону в Подільському районі Одещини

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

Зʼясувалося, що чоловіки – жителі Київської, Житомирської, Одеської, Херсонської та Сумської областей – намагалися нелегально перетнути кордон. Допомагав їм адміністратор телеграм-каналу. У разі вдалогї втечі чоловіків він мав отримати по 3000 доларів із кожного.

На порушників склали адмінпротоколи, справи передані до суду.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті прикордонники затримали двох чоловіків, які збирались через крижану Тису потрапити до Румунії.