У ДПСУ розповіли, скільком чоловікам кожного дня відмовляють у виїзді з України
Кожного дня 100-150 чоловіків кожного дня отримують відмову у виїзді з України
Про це на брифінгу розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, передає RegioNews.
За його словами, йдеться про відмови у зв'язку з забороною виїзду для військовозобов'язаних. Також у чоловіків часто виявляють підробні документи - таких випадків кожного дня фіксують по 10-15 разів.
Представник прикордонного відомства зазначив, що перед новорічними святами пасажиропотік буде зростати, тож людям, які планують перетинати кордон у цей період потрібно завчасно готувати необхідні документи.
Нагадаємо, нещодавно у пункті пропуску "Смільниця" на кордоні з Польщею львівські прикордонники затримали 30-річного чоловіка, який намагався виїхати за кордон з двома дружинами.