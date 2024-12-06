У ДПСУ розповіли, скільком чоловікам кожного дня відмовляють у виїзді з України

фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Про це на брифінгу розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, передає RegioNews.

За його словами, йдеться про відмови у зв'язку з забороною виїзду для військовозобов'язаних. Також у чоловіків часто виявляють підробні документи - таких випадків кожного дня фіксують по 10-15 разів.

Представник прикордонного відомства зазначив, що перед новорічними святами пасажиропотік буде зростати, тож людям, які планують перетинати кордон у цей період потрібно завчасно готувати необхідні документи.

Нагадаємо, нещодавно у пункті пропуску "Смільниця" на кордоні з Польщею львівські прикордонники затримали 30-річного чоловіка, який намагався виїхати за кордон з двома дружинами.