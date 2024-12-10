фото: ГПСУ

Пограничники Подольского отряда заскочили двух граждан и их переправщиков на попытке незаконного пересечения приднестровского сегмента украинско-молдавской границы

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

Задержанными оказались два жителя Кировоградской и Сумской областей. Мужчины нашли через Телеграмм-канал организатора "схемы для уклонистов" и сразу перевели на его криптокошелек средства в эквиваленте 5 тысяч долларов США каждый.

"Непосредственной доставкой двух "пешеходов" занималась пара пособников, которых также задержали. Последние за денежное вознаграждение должны были переправить клиентов в соседнюю Молдову", - говорится в сообщении.

После задержания пособников передали работникам Нацполиции. В отношении двух беглецов составили протоколы об админправонарушении за попытку незаконного пересечения границы.

Напомним, ранее в Одесской области задержали семерых мужчин, которые пытались бежать в Молдову.