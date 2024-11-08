В Одесі банда під виглядом працівників поліції та ТЦК вимагала у чоловіків гроші

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Зловмисники, видаючи себе за представників ТЦК та поліції, зупиняли на вулицях чоловіків призовного віку та погрожували їм мобілізацією. За гроші фігуранти відпускали громадян. Злочинну групу затримали

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Одеській області.

Слідчі з'ясували, що "схему” налагодили троє одеситів та уродженець Донеччини. За одне "патрулювання" спільники могли отримати від 40 тисяч гривень.

"Зловмисники, використовуючи військовий та поліцейський формений одяг, погрожували затриманим примусовою доставкою до ТЦК, але за гроші пропонували цього не робити. Якщо ж "затримані" відмовлялися – фігуранти застосовували фізичне та психологічне насилля", – йдеться в повідомленні.

Учасників злочинної групи затримали. Фігурантам вже оголосили про підозру у вимаганні. Їм загрожує до 12-ти років позбавлення волі. Наразі триває досудове розслідування.

Нагадаємо, на Закарпатті затримали очільника районного ТЦК та заступника комбрига Тероборони, які "заробляли" на ухилянтах.