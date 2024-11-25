На Львівщині викрили псевдоблагодійників, які нелегально ввезли та продали в Україні понад 700 автівок

фото: ДПСУ

Правоохоронці викрили у Львівській області 3 благодійні фонди, які забезпечили ввезення в Україну більше 700 авто без сплати митних платежів

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

Організатори схеми, громадяни України та Молдови, налагодили канал ввезення вживаних легковиків в Україну під виглядом гуманітарної допомоги нібито для потреб ЗСУ. В подальшому автівки продавались за готівку на території України.

Під час обшуків правоохоронці вилучили 17 авто, документи, компʼютерну техніку, мобільні термінали, чорнові записи.

Наразі встановлюється повне коло осіб, причетних до цієї схеми. Розслідування триває.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві директорка благодійної організації привласнила гроші, за які мала придбати авто для ЗСУ.