В Одесской области работник ТЦК во время обысков ГБР угрожал детективам пистолетом

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В Одессе группа работников ТЦК останавливала граждан на блокпостах и угрожала им мобилизацией. Во время обысков ГБР один из фигурантов решил выгнать правоохранителей из своего дома с помощью пистолета. Его задержали

Об этом сообщает пресс-центр ГБР, передает RegioNews.

Работник ТЦК был одним из возможных фигурантов по делу о требовании средств за избегание мобилизации.

Во время обыска в его доме мужчина получил табельное оружие и направил его на работников ДБР.

"Он привел огнестрельное оружие в боевое положение, угрозами требовал вернуть изъятый мобильный телефон и выйти из его дома", – говорится в сообщении.

Фигурант был задержан. Ему сообщили о подозрении в покушении на убийство работников правоохранительного органа в связи с исполнением служебных обязанностей. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения и отстранении злоумышленника от должности.

За совершенное работнику ТЦК может грозить пожизненное заключение.

Напомним, в Одессе работники ТЦК задерживали мужчин на блокпостах и требовали за отсрочку от мобилизации.

Ранее в Одессе разоблачили банду, которая под видом сотрудников полиции и ТЦК требовала у мужчин деньги.