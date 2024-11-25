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25 листопада 2024, 19:16

В Одесі працівники ТЦК затримували чоловіків та вимагали в них гроші за відстрочку від мобілізації

25 листопада 2024, 19:16
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фото: ДБР
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Працівники Державного бюро розслідувань викрили співробітників Одеського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, які вимагали у військовозобов’язаних гроші. Зловмисники зупиняли чоловіків на блокпостах області, записували персональні дані та погрожували доставити їх до ТЦК для мобілізації

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресцентр ДБР.

За гроші працівники ТЦК обіцяли "відпустити" військовозобов’язаних, та допомогти оформити відстрочку від служби.

За матеріалами слідства, ця "послуга” оцінювалась у 4,5 тисячі доларів. У випадку відмови сплатити кошти чоловікам погрожували оголошенням у розшук.

Правоохоронці також задокументували факт вимагання грошей у чоловіка, який мав рідних серед зниклих безвісти під час виконання бойових завдань. Тому на законних підставах мав відтермінування від мобілізації.

21 листопада працівники ДБР затримали одного з посередників під час отримання оплати за "послугу". Йому повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою. Фігуранту загрожує позбавлення волі на строк до 10 років.

Наразі вирішується питання щодо затримання та повідомлення про підозру решті учасників оборудки.

Нагадаємо, в Одесі затримали банду, яка під виглядом працівників поліції та ТЦК вимагала у чоловіків гроші.

ДБР Одеса здирництво Одеська область мобілізація ТЦК вимогачі
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