Росіяни зруйнували обстрілом будівлю селищної ради на Запоріжжі

фото: Іван Федоров

Вдень, 14 листопада, росіяни завдали три удари по населених пунктах Запорізької області.

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на повідомлення голови Запорізької ОВА Івана Федорова.

Як зазначив керівник обласної адміністрації, внаслідок одного із ударів частково зруйновано будівлю селищної ради.

Також відомо, що вибуховою хвилею та уламками пошкоджено будинки, розташовані поруч.

За попередніми даними, постраждалих немає. Масштаби руйнувань зʼясовуються.

Нагадаємо, раніше також стало відомо, що окупанти обстріляли Слов’янськ: пошкоджені дитсадок та університет.