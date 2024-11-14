Під обстріл у Слов'янську потрапив екіпаж поліції

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Під час обстрілу Слов'янська на Донеччині вранці, 14 листопада, під ворожий вогонь потрапив екіпаж патрульної поліції. Одного поліцейського поранено

Про це повідомила пресслужба Нацполіції, передає RegioNews.

"Під час патрулювання під російські обстріли потрапив екіпаж патрульних. Один з поліцейських екіпажу отримав поранення ноги. Наразі він перебуває під наглядом медиків", – сказано у повідомленні.

Також у Слов'янську пошкодження отримали кілька багатоповерхівок та, як повідомлялося, будівля університету.

Нагадаємо, сьогодні вранці російські військові обстріляли місто Слов'янськ на Донеччині. Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки, дитсадок та університет.