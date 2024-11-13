Прихопили драбину, щоб подолати рів: на Одещині затримали переправника та 8 ухилянтів

фото: ДПСУ

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

Зловмисниками виявилися жителі Київської, Одеської, Луганської, Кіровоградської та Полтавської областей. Чоловіки намагалися потрапити до Молдови. Для цього молодики звернулися за допомогою до одного з "месенджерів".

За безперешкодне перетинання держрубежу вони мали переказати на криптогаманець адміна по 10 тисяч доларів США з кожного.

"Порушники за вказівкою організатора прибули до місця збору, де на них очікував пособник-водій. Останній, попередньо придбав телескопічну драбину, щоб "клієнти" безпроблемно перетнули протитранспортний рів на кордоні", — йдеться в повідомленні.

Під час затримання четверо чоловіків намагались втекти, однак прикордонники затримали всіх.

За спробу незаконного переправлення осіб через державний кордон України водія автівки передали працівникам Нацполіції. На утікачів склали протоколи про адмінправопорушення.

Нагадаємо, на околиці Ужгорода прикордонники затримали групу порушників. Четверо чоловіків призовного віку намагалися незаконно перетнути кордон. Їм залишилося 300 метрів до Словаччини.