Блогер Ніколас Карма запитав у прикордонника, скільки коштує його лук

фото: ДПСУ

Прикордонник Львівського загону Назар став новим героєм рубрики відомого українського блогера Ніколаса Карми "Скільки коштує Look"

Відповідне відео блогера оприлюднила Держприкордонслужба, передає RegioNews.

Військовослужбовець розповів, що його уніформа є державним забезпеченням. Назар зазначив, що вартість закупівлі одягу складає близько п'яти тисяч гривень.

"Бушлат близько 3 тис. гривень, костюм польовий близько 1 500 гривень та шапка понад 100 гривень", — додав герой рубрики.

Прикордонник — кінолог. Він працює в парі з собакою Корою, натренованою шукати вибухові речовини і зброю.

Нагадаємо, 5 жовтня блогер Ніколас Карма перебував у Полтаві. На нього зі зброєю напали в центрі міста. До його шиї приставили пістолет після суперечки із чоловіками. Одним з учасників конфлікту став начальник районного ТЦК та СП Олександр Логвиненко.

Згодом поліція відкрила кримінальне провадження.