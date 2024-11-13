Блогер Ніколас Карма запитав у прикордонника, скільки коштує його лук
Прикордонник Львівського загону Назар став новим героєм рубрики відомого українського блогера Ніколаса Карми "Скільки коштує Look"
Відповідне відео блогера оприлюднила Держприкордонслужба, передає RegioNews.
Військовослужбовець розповів, що його уніформа є державним забезпеченням. Назар зазначив, що вартість закупівлі одягу складає близько п'яти тисяч гривень.
"Бушлат близько 3 тис. гривень, костюм польовий близько 1 500 гривень та шапка понад 100 гривень", — додав герой рубрики.
Прикордонник — кінолог. Він працює в парі з собакою Корою, натренованою шукати вибухові речовини і зброю.
Нагадаємо, 5 жовтня блогер Ніколас Карма перебував у Полтаві. На нього зі зброєю напали в центрі міста. До його шиї приставили пістолет після суперечки із чоловіками. Одним з учасників конфлікту став начальник районного ТЦК та СП Олександр Логвиненко.
Згодом поліція відкрила кримінальне провадження.