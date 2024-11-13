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13 ноября 2024, 17:20

Прихватили лестницу, чтобы преодолеть ров: в Одесской области задержали переправщика и 8 уклонистов

13 ноября 2024, 17:20
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фото: ГПСУ
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Военнослужащие Подольского отряда пресекли попытку незаконного пересечения государственной границы. Водителя и восьмерых пассажиров-уклонистов задержали

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

Злоумышленниками оказались жители Киевской, Одесской, Луганской, Кировоградской и Полтавской областей. Мужчины пытались попасть в Молдову. Для этого молодчики обратились за помощью к одному из "мессенджеров".

За беспрепятственное пересечение госграницы они должны были перевести на криптокошелек админа по 10 тысяч долларов США с каждого.

"Нарушители по указанию организатора прибыли к месту сбора, где их ожидал пособник-водитель. Последний, предварительно приобрел телескопическую лестницу, чтобы "клиенты" беспроблемно пересекли противотранспортный ров на границе", — говорится в сообщении.

Во время задержания четверо мужчин пытались сбежать, однако пограничники задержали всех.

За незаконную переправку лиц через государственную границу Украины водителя автомобиля передали работникам Нацполиции. На беглецов составили протоколы об админправонарушениях.

Напомним, в окрестностях Ужгорода пограничники задержали группу нарушителей. Четверо мужчин призывного возраста пытались незаконно пересечь границу. Им оставалось 300 метров до Словакии.

уклонисты Одесская область задержания пограничники граница нарушение Молдова
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