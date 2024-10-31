В Одесі затримали 22-річного голову громадської організації, який допомагав ухилянтам

фото: поліція

В Одесі правоохоронці затримали голову однієї з громадських організацій, який за гроші допомагав військовозобов'язаним уникнути мобілізації

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.

Затриманому 22 роки. У відомстві зазначають, що чоловік пропонував за 2,5 тис. доларів допомогти "клієнтові" уникнути мобілізації. Зокрема, він обіцяв надати тимчасове посвідчення військовозобов’язаного з відміткою про непридатність до військової служби за станом здоров’я. Фігурант запевняв, що має "потрібних" людей в одному з місцевих ТЦК та СП.

"Також "клієнт" попросив допомогти з цим питання його знайомому. Згодом, голова громадської організації зателефонував йому та почав вимагати гроші вже за двох. У разі відмови погрожував посприяти в його швидкій мобілізації", - йдеться у повідомленні.

Поліцейські затримали фігуранта після одержання ним 5 000 доларів хабаря. Також у нього виявили понад 100 тисяч гривень, походження яких буде встановлюватись, печатки ТЦК та СП, порожні бланки тимчасових посвідчень військовозобов’язаного.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру у зловживанні впливом. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 757 тис. грн.

Нагадаємо, 29 жовтня правоохоронці повідомили, що викрили групу лікарів в Одесі, які допомагали здоровим чоловікам призовного віку отримувати меддокументи, що дозволяло МСЕК визнавати їх непридатними до служби. У справі провели 28 обшуків.