Окупанти вдарили по Одесі та району: є поранені, пошкоджені будинки і навчальний заклад

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Сьогодні вночі, 8 листопада, війська РФ здійснили масовану атаку дронами на Одесу та Одеський район. Зафіксовані пошкодження цивільної інфраструктури, є поранені

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає RegioNews.

Внаслідок ворожої атаки пошкоджені приватні житлові будинки, у декількох виникло загоряння. В одному з навчальних закладів Одеси повилітали вікна та пошкоджений фасад.

Також, через пошкодження осколками, в Одесі сталася розгерметизація та займання двох газових труб. У низці будівель вибиті вікна.

"Наразі відомо про двох поранених людей: в Одесі та передмісті. Над ліквідацією наслідків працюють усі відповідні екстрені служби. Постраждалим надається допомога", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, минулої ночі російські війська атакували Одесу ударними дронами. Загарбники влучили по житловому будинку, постраждав чоловік.