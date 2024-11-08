фото: СБУ

Затриманий російський агент, який готував нову серію повітряних ударів ворога по Волині

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає RegioNews.

Агентом виявився 30-річний військовослужбовець, що проходив службу у підрозділі охорони місцевого ТЦК. Його дистанційно завербував кадровий співробітник воєнної розвідки РФ (більш відомої як ГРУ).

Фігурант намагався встановити і передати агресору місця базування підрозділів ЗСУ, СБУ та Нацполіції. Щоб виконати це завдання він на службовому авто об’їжджав місцевість під виглядом робочих поїздок та фіксував розташування військових об’єктів.

Також агент намагався виявити радіолокаційні станції та зенітно-ракетні комплекси ЗСУ для здійснення ворожих обстрілів "в обхід" української ППО.

Отриману інформацію агент направляв своєму російському куратору через анонімний чат у месенджері.

Військова контррозвідка СБУ викрила російського агента, задокументувала його злочини і затримала. Одночасно були проведені додаткові заходи для убезпечення локацій Сил оборони.

Під час обшуків у затриманого вилучили мобільний телефон із доказами його співпраці з РФ.

За даними слідства, фігурант потрапив у поле зору окупантів через своїх родичів у Росії, з якими підтримував контакт і поділяв антиукраїнські погляди.

Агенту оголосили підозру. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Дніпрі затримали агента-"хіміка", який готував підпали авто військових.