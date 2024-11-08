18:33  08 листопада
Президент не підпише закон про дрова, — Шмигаль
21:20  08 листопада
В Одесі банда під виглядом працівників поліції та ТЦК вимагала у чоловіків гроші
05:00  08 листопада
На Сході український дрон-камікадзе знищив російський ЗРК "Бук-М2"
UA | RU
UA | RU
08 листопада 2024, 02:30

Росіяни влучили "шахедом" в одну з найстаріших шкіл Одеси

08 листопада 2024, 02:30
Читайте также на русском языке
фото: t.me/odesacityofficial
Читайте также
на русском языке

Внаслідок нічної атаки значних пошкоджень зазнала одна з найстаріших шкіл Одеси. Йдеться про ліцей 125 (Одеську загальноосвітню школу №125)

Про це повідомляє офіційний Telegram-канал Одеської міської ради, передає RegioNews.

Як відомо, школа у мікрорайоні Кривої Балки була повністю відремонтована до повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

"Від "шахедної" атаки вибито вікна, знищено меблі і двері, пошкоджено дах та система опалення", – йдеться у повідомленні.

Директорка міського Департаменту освіти та науки Олена Буйневич запевнила, що охоронці закладу своєчасно спустилися в укриття та не постраждали.

Нагадаємо, вночі 8 листопада війська РФ здійснили масовану атаку дронами на Одесу та Одеський район. Зафіксовані пошкодження цивільної інфраструктури, поранені дві людини.

Одеса школа руйнування ліцей шахед атака війна РФ
Окупанти вдарили по Одесі та району: є поранені, пошкоджені будинки і навчальний заклад
08 листопада 2024, 01:15
У Миколаївці на Донеччині російський снаряд поцілив по багатоповерхівці: є загиблі та поранені
07 листопада 2024, 17:32
Росіяни вдарили по Одесі "шахедами": пошкоджена багатоповерхівка, поранений чоловік
07 листопада 2024, 09:44
Всі новини »
07 листопада 2024
Україна втрачає дітей. Демографи б'ють тривогу через масовий виїзд школярів за кордон
Фахівці почали говорити про другу хвилю еміграції українців до країн Європи. Наразі йдеться про виїзд за кордон школярів старших класів, які їдуть туди не самі, а переважно з батьками. RegioNews з’ясо...
04 листопада 2024
Мефедрон в боксерських грушах та чайних пакетиках – стало відомо, як працював наркокартель "Хімпром"
Чайні пакетики та боксерські груші в якості контейнерів – так транспортував і реалізовував наркотики транснаціональний наркокартель «Хімпром», створений громадянином Росії Єгором Буркіним (Єгором Левч...
29 жовтня 2024
Гучна реформа МСЕК: чи є шанс поставити хрест на липових довідках про інвалідність
Після затримання очільниці Хмельницької обласної МСЕК Тетяни Крупи, справи про видачу сумнівних довідок про інвалідність у цьому регіоні почали вспливати просто пачками. Наприклад, у цій справі вже за...
24 жовтня 2024
Життя після ТЦК: як мобілізованих по-новому навчатимуть захищати Україну
Нещодавно у Головному управлінні доктрин і підготовки Генштабу ЗСУ визнали, що за останні місяці мобілізаційний потік зазнав зменшення. Цей та інші супутні фактори стимулювали керівництво Збройних сил...
Заморила немовля голодом: на Волині 19-річну дівчину відправили за ґрати
09 листопада 2024, 02:01
На Прикарпатті засудили чоловіка, який зґвалтував 14-річну доньку своєї однокласниці
09 листопада 2024, 01:05
Прикордонники показали, як "Фурія" вночі полює на росіян під Вовчанськом
08 листопада 2024, 23:30
На Миколаївщині у зрошувальному каналі виявили тіло людини
08 листопада 2024, 22:35
Зеленський призначив нових голів Волинської та Закарпатської обласних адміністрацій
08 листопада 2024, 21:51
В Одесі банда під виглядом працівників поліції та ТЦК вимагала у чоловіків гроші
08 листопада 2024, 21:20
У боях на фронті беруть участь 10% поліцейських, — міністр МВС
08 листопада 2024, 20:40
Росіяни вдарили ракетами по підприємству в Сумах: постраждали працівники
08 листопада 2024, 20:05
РФ атакувала Дніпропетровщину дронами, артилерією та РСЗВ: поранена жінка, є руйнування
08 листопада 2024, 19:46
Російська армія вбила жителя Берислава
08 листопада 2024, 19:08
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Україна втрачає дітей. Демографи б'ють тривогу через масовий виїзд школярів за кордон
Мефедрон в боксерських грушах та чайних пакетиках – стало відомо, як працював наркокартель "Хімпром"
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Андрій Длігач
Павло Казарін
Всі блоги »