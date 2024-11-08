Росіяни влучили "шахедом" в одну з найстаріших шкіл Одеси

фото: t.me/odesacityofficial

Внаслідок нічної атаки значних пошкоджень зазнала одна з найстаріших шкіл Одеси. Йдеться про ліцей 125 (Одеську загальноосвітню школу №125)

Про це повідомляє офіційний Telegram-канал Одеської міської ради, передає RegioNews.

Як відомо, школа у мікрорайоні Кривої Балки була повністю відремонтована до повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

"Від "шахедної" атаки вибито вікна, знищено меблі і двері, пошкоджено дах та система опалення", – йдеться у повідомленні.

Директорка міського Департаменту освіти та науки Олена Буйневич запевнила, що охоронці закладу своєчасно спустилися в укриття та не постраждали.

Нагадаємо, вночі 8 листопада війська РФ здійснили масовану атаку дронами на Одесу та Одеський район. Зафіксовані пошкодження цивільної інфраструктури, поранені дві людини.