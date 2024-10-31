Компанія "Балістика", яка виробляє спорядження для армії, не змогла отримати право бронювати співробітників

Фото: balistyka.ua

Виробник спорядження для армії ТОВ "Балістика" не отримав від Міноборони права бронювати працівників від мобілізації

Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на Міноборони, передає RegioNews.

За інформацією видання, ТОВ "Балістика" станом на сьогодні не має статусу критично важливого підприємства. Міноборони надало підприємству офіційну відповідь на їхні запити.

Комісія Міноборони визначення критично важливих підприємств, яка розглядала документи, подані "Балістикою", вирішила, що компанія не відповідає встановленим урядом критеріям.

Серед причин відмови став той факт, що компанія не має державного контракту з Міноборони або ДОТ, не є виконавцем держзамовлення та не має клопотань від представників ЗСУ. Також враховано той фактор, що підприємство не перебуває в управлінні Міністерства оборони.

Нагадаємо, раніше компанія-виробник дронів для армії заявила про викрадення їхнього інженера працівниками ТЦК.