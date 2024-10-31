На Рівненщині викрили схему переправлення чоловіків до країн ЄС

фото: ДПСУ

В Рівненській області затримали ділків, які налагодили незаконне переправлення чоловіків через держкордон України до країн ЄС

Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Схему організували жителі Рівненщини віком від 22 до 50 років. Ділки підшукували зацікавлених осіб, які хотіли незаконно покинути територію України, та надалі надавали втікачам детальні вказівки щодо маршрутів руху та особливостей перетинання кордону. Вартість послуг становила 5000 доларів з кожного "клієнта".

Правоохоронці затримали трьох організаторів схеми та групу чоловіків під час незаконної подорожі до кордону.

Під час обшуків за місцем проживання фігурантів виявили автомобілі, мобільні телефони, а також 17 500 доларів та 1750 євро.

Організаторам оголосили підозру та взяли під варту.

На вилучене майно наклали арешт. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті прикордонники затримали двох чоловіків, які намагалися незаконно перебратися в Румунію на небезпечній ділянці.