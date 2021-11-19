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19 листопада 2021, 16:19

В Одесі комунальниця вимагала $1200 за прискорення приватизації житла

19 листопада 2021, 16:19
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Фото: НПУ
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В Одесі поліцейські затримали на хабарі посадовицю комунального підприємства Одеської міської ради

Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України, передає RegioNews.

За даними поліції, жінка вимагала хабар за прискорення розгляду заяви на приватизацію житла та реєстрацію права власності і отримувала кошти у кілька етапів. Загальна сума неправомірної вигоди 1200 доларів США.

Учора, 18 листопада, посадовицю комунального підприємства Одеської міської ради затримали під час отримання другої частини від визначеної суми – 400 доларів США. Раніше правоохоронці задокументували факт одержання нею 800 доларів США.

На даний час зловмисниця затримана у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення їй про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Їй загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Як повідомлялося, у Дніпрі працівниця ювенальної поліції вимагала 6 тисяч гривень від підлітка, який вкрав сигарети в магазині.

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