В Одесі комунальниця вимагала $1200 за прискорення приватизації житла

Фото: НПУ

Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України, передає RegioNews.

За даними поліції, жінка вимагала хабар за прискорення розгляду заяви на приватизацію житла та реєстрацію права власності і отримувала кошти у кілька етапів. Загальна сума неправомірної вигоди 1200 доларів США.

Учора, 18 листопада, посадовицю комунального підприємства Одеської міської ради затримали під час отримання другої частини від визначеної суми – 400 доларів США. Раніше правоохоронці задокументували факт одержання нею 800 доларів США.

На даний час зловмисниця затримана у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення їй про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Їй загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Як повідомлялося, у Дніпрі працівниця ювенальної поліції вимагала 6 тисяч гривень від підлітка, який вкрав сигарети в магазині.