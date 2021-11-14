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14 листопада 2021, 18:42

В Одесі іноземці пограбували авто: поліції довелося влаштувати погоню із застосуванням зброї

14 листопада 2021, 18:42
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Фото: iз відкритих джерел
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У Київському районі Одеси іноземці пограбували авто, після чого поліція влаштувала погоню і затримала групу злочинців, використовуючи зброю. Один з підозрюваних в ході перестрілки отримав поранення в ногу

Про це пише RegioNews з посиланням на прес-службу Головного управління Національної поліції в Одеській області.

Потерпілий припаркував свій автомобіль Mitsubishi біля магазину і відлучився. У цей момент, за інформацією поліції, троє вихідців із Закавказзя пошкодили колесо іномарки. Потім, почекавши, щоб власник машини відволікся на "поломку", витягли з салону сумку з цінними речами (документами, мобільним телефоном з іншим) і поїхали на своєму авто.

Про крадіжку водієві сказав випадковий свідок, який побачив те, що відбувається з розташованої недалеко зупинки громадського транспорту. Власник Mitsubishi підняв шум,і на його крики відреагували оперативники обласної поліції, які опинилися поруч. Вони спробували зупинити автомобіль зловмисників, але ті тільки збільшили швидкість руху. При цьому, іноземці пошкодили кілька транспортних засобів, серед яких-автомобіль правоохоронців. Після зіткнення підозрювані вискочили зі своєї машини і кинулися бігти.

"Для їх затримання поліцейськими було застосовано пристрій травматичної дії, в результаті чого один з підозрюваних отримав поранення ноги, йому на місці надана медична допомога", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що всі троє фігурантів раніше вже притягувалися до відповідальності за аналогічні злочини. Наразі їх затримано в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Їх дії кваліфікували за ч.3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

Правомірність дій працівників поліції, включаючи застосування ними зброї, буде встановлюватися в ході службового розслідування.

Одеса іноземці Нацполіція Пограбування

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