В Україні планувався замах на одного з міністрів уряду – МВС
Поліція затримала осіб, які планували замах на одного з міністрів українського уряду
Про це йдеться на сторінці у Facebook Міністерства внутрішніх справ, передає RegioNews.
Поліція анонсувала брифінг за участі міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського щодо цих подій.
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