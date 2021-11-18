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18 листопада 2021, 17:34

В Україні планувався замах на одного з міністрів уряду – МВС

18 листопада 2021, 17:34
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Фото з відкритих джерел
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Поліція затримала осіб, які планували замах на одного з міністрів українського уряду

Про це йдеться на сторінці у Facebook Міністерства внутрішніх справ, передає RegioNews.

Поліція анонсувала брифінг за участі міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського щодо цих подій.

Кабмін МВС замах

 
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