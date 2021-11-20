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20 ноября 2021, 17:29

Полиция предупредила заказное убийство предпринимателя в Одессе

20 ноября 2021, 17:29
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Фото: из открытых источников
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В Одессе предотвращено заказное убийство предпринимателя

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Отмечается, что коммерсанта, деятельность которого связана с рынком продукции водных биоресурсов, за 100 тыс. грн пытался "убрать" другой предприниматель – конкурент, который обратился за помощью к так называемому криминальному авторитету.

"Этот "авторитет" находится в исправительной колонии за похищение человека, вымогательство и разбойные нападения. Используя свои связи на свободе, он подобрал киллера и посредника, непосредственно занимавшегося организацией преступления. Оба – неоднократно судимы за тяжкие преступления", - говорится в сообщении.

od.npu.gov.ua

Отмечается, что намерениям злоумышленников помешали работники областного управления миграционной полиции. Они установили, где, когда и как планируется убийство, и предупредили бизнесмена.

"Как только исполнитель заказа приехал за потерпевшим на рынок, где тот работал, чтобы убить, его задержали. В ходе спецоперации, проводимой при силовой поддержке батальона полиции особого назначения полиции, одновременно были задержаны и другие лица, причастные к преступлению", - сказано в сообщении.

В домах, камере содержания ("авторитета") и принадлежащих им транспортных средствах провели обыски, в ходе которых изъяты мобильные телефоны, флеш-накопители, черновые записи, одежда и другие вещественные доказательства, а также оружие, граната и наркотики.

Действия злоумышленников квалифицированы как покушение на убийство, совершенное по заказу по предварительному сговору (ч. 2 ст. 15 и п. п. 11 и 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Фигуранты задержаны в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса. За совершенное им грозит лишение свободы сроком от десяти до пятнадцати лет или пожизненное заключение.

Ранее мы писали, что полиция задержала лиц, планировавших покушение на одного из министров украинского правительства.

Одесса Нацполиция убийство

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