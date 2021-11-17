104-річній одеситці видали закордонний паспорт
В Одесі паспорт громадянина України для виїзду за кордон отримала Софія Цуркан. Корінній одеситці 104 роки
Про це пише RegioNews з посиланням на прес-центр ГУ Державної міграційної служби в Одеській області.
"Проблеми зі здоров'ям призвели до необхідності лікування за кордоном. Тому дочка Софії Цуркан звернулася до Головного управління міграційної служби Одеської області з проханням оформити виїзне оформлення закордонного паспорта її мамі", - йдеться в повідомленні.
Заявниця була прийнята на оформлення закордонного паспорта за пільгами як особа, якій понад 80 років.
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