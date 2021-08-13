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13 серпня 2021, 14:29 165

В Одесі водій легковика збив двох дітей

13 серпня 2021, 14:29 165
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Фото: t.me/od_patrolpolice
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В результаті дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася в Суворовському районі Одеси, постраждали двоє дітей: 8-річний хлопчик і 14-річна дівчинка

Як передає RegioNews, про це повідомляє патрульна поліція Одеської області.

За попередньою інформацією, водій автомобіля Volkswagen, рухаючись вулицею Семена Палія, здійснив наїзд на неповнолітніх пішоходів, які переходили дорогу у невстановленому місці", - сказано в повідомленні.

В результаті події дітей госпіталізували в лікарню. Всі деталі та обставини з'ясовує слідство.

Нагадаємо, 10 серпня на 4 станції Великого Фонтану в Одесі сталася дорожньо-транспортна подія за участю чотирьох машин.

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