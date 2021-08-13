В Одесі водій легковика збив двох дітей
В результаті дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася в Суворовському районі Одеси, постраждали двоє дітей: 8-річний хлопчик і 14-річна дівчинка
Як передає RegioNews, про це повідомляє патрульна поліція Одеської області.
За попередньою інформацією, водій автомобіля Volkswagen, рухаючись вулицею Семена Палія, здійснив наїзд на неповнолітніх пішоходів, які переходили дорогу у невстановленому місці", - сказано в повідомленні.
В результаті події дітей госпіталізували в лікарню. Всі деталі та обставини з'ясовує слідство.
Нагадаємо, 10 серпня на 4 станції Великого Фонтану в Одесі сталася дорожньо-транспортна подія за участю чотирьох машин.
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