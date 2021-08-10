В Одесі сталася масштабна ДТП: одна з машин влетіла в зупинку
У вівторок, 10 серпня, на 4 станції Великого Фонтану в Одесі сталася дорожньо-транспортна пригода за участю чотирьох машин
Як передає RegioNews, про це повідомляє місцеве видання "Думская".
Так, в аварію потрапили чотири автомобілі: водій BMW протаранив автомобілі Skoda, Audi й ще один BMW. В результаті удару одну з машин розвернуло і вона влетіла в зупинку.
На зупинці в цей час перебували дві жінки, яких через отримані травми доставили в лікарню. Також в ДТП постраждав 31-річний водій BMW.
Як пише видання, за словами очевидців, водій сріблястого BMW мав ознаки алкогольного сп'яніння.
Нагадаємо, на Харківщині автобус з пасажирами влетів у відбійник.
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Скандал в Конотопі: "шкурняки" депутатів чи глобальна кампанія з упокорення мерів
Не той Чаус: кому Зеленський віддає Чернігівську область