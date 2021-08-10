В Одесі сталася масштабна ДТП: одна з машин влетіла в зупинку

Фото: dumskaya.net

У вівторок, 10 серпня, на 4 станції Великого Фонтану в Одесі сталася дорожньо-транспортна пригода за участю чотирьох машин

Як передає RegioNews, про це повідомляє місцеве видання "Думская".

Так, в аварію потрапили чотири автомобілі: водій BMW протаранив автомобілі Skoda, Audi й ще один BMW. В результаті удару одну з машин розвернуло і вона влетіла в зупинку.

На зупинці в цей час перебували дві жінки, яких через отримані травми доставили в лікарню. Також в ДТП постраждав 31-річний водій BMW.

Як пише видання, за словами очевидців, водій сріблястого BMW мав ознаки алкогольного сп'яніння.

Нагадаємо, на Харківщині автобус з пасажирами влетів у відбійник.