В Одессе водитель легковушки сбил двоих детей

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В результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в Суворовском районе Одессы, пострадали двое детей: 8-летний мальчик и 14-летняя девочка

Как передает RegioNews, об этом сообщает патрульная полиция Одесской области.

По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen, двигаясь по улице Семена Палия, совершил наезд на несовершеннолетних пешеходов, которые переходили дорогу в неустановленном месте", - сказано в сообщении.

В результате происшествия детей госпитализировали в больницу. Все детали и обстоятельства выясняет следствие.

Напомним, 10 августа на 4 станции Большого Фонтана в Одессе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием четырех машин.