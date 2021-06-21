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21 июня 2021, 18:30 1010

В Одесской области из-за непогоды возникла угроза разрушения дамбы

21 июня 2021, 18:30 1010
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Фото: ГСЧС Украины
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Из-за сильных ливней в Подольском районе Одесской области возникла угроза разрушения дамбы.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС в Одесской области, передает RegioNews.

Сейчас для устранения угрозы разрушения дамбы в селе Александровка перекачивают воду из переполненного пруда через плотину. С помощью пожарно-технического оборудования уже перекачано 1,6 тыс. кубометров воды.

Кроме того, спасатели откачали воду из подвалов и дворов в Измаиле и Килии. В городе Подольске и городе Ананьев откачана вода из подвального помещения сервисного центра и трех частных домохозяйств.

Напомним, в результате сильных ливней, которые 20 июня прошли в Черновицкой области, подтопило жилые дома, огороды, мосты и дороги.

спасатели ГСЧС дамба Наводнение Одесская область

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