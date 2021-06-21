На Київщині за один день потонули двоє дорослих і двоє дітей

Фото з відкритих джерел

20 червня троє людей потонули на Київському водосховищі, ще одна людина – на річці Кам’янка у Фастівському районі області.

Про це повідомили в ГУ ДСНС Київської області.

Зокрема під час відпочинку на Київському водосховищі поблизу с. Лебедівка Вишгородського району зникли 2 особи (попередньо потонули один дорослий і десятирічна дитина). Ще одну чотирирічну дитину врятували місцеві жителі, але після проведених реанімаційних заходів вона померла в кареті швидкої допомоги. До пошукових робіт від ДСНС залучено 11 осіб (з них 6 водолазів) та 3 одиниці техніки.



Цього ж дня увечері до ДСНС повідомили, що на р. Кам’янка поблизу с. Триліси Фастівського району на човні перебувало 8 осіб з них 7 осіб самостійно дісталися до берега та 1 особа потонула. До пошуків від ДСНС залучено 5 осіб та 2 одиниці техніки.

Нагадаємо, загалом від початку літа на водоймах в Україні загинули понад півсотні людей, 17 з них - діти.