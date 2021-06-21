На Буковині зливи затопили будинки, дороги і мости

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Внаслідок сильних злив, які 20 червня пройшли у Чернівецькій області, підтопило житлові будинки, городи, мости та дороги.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України, пише RegioNews.

Негода почала заливати Буковину 20 червня близько 15 години дня. За годину внаслідок дощів підтопило 80 житлових будинків у 8 населених пунктах, 150 присадибних ділянок у 17 населених пунктах, частково пошкоджено дороги місцевого значення загальною протяжністю близько 30 км та дорожнє покриття 9 мостів у 29 населених пунктах (проїзд до населених пунктів забезпечено).

Жертв та постраждалих внаслідок негоди немає.

Станом на 7 годину ранку 21 червня рівень води поступово знижується, залишаються підтопленими підвальні приміщення у 29 житлових будинках та 87 присадибних ділянок у 15 населених пунктах, частково залишається без електропостачання с. Вікно.

До ліквідації наслідків негоди 20 червня від ДСНС залучалося 35 осіб та 18 одиниць техніки (з них 7 мотопомп). Відкачування води триває.

Нагадаємо, в окупованому Криму затопило вулиці Ялти. Через велику кількість опадів вийшли з берегів річки - у місті ввели режим надзвичайної ситуації.