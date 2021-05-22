"Клеїв" дівчат: у Києві молодик стріляв по військовій частині

Фото з відкритих джерел

У Києві на Печерську 21-річний хлопець стріляв з пневматичної зброї по військовій частині, щоб справити гарне враження на дівчат.

Про це повідомили в поліції Києва, пише RegioNews.

Про подію поліцейські дізналися під час моніторингу мережі Інтернет. Правоохоронці знайшли відео, на якому молодик з вікна багатоповерхівки стріляв в бік військової частини на вулиці Євгена Коновальця.

Порушника розшукали. Той розповів, що компанія молодих людей відпочивала в квартирі. Під час вечірки хлопець вирішив похизуватися перед дівчатами і вистрілив з вікна у бік військової частини.

У квартирі знайшли пневматичну зброю, з якої стріляв молодик. Потерпілих в результаті інциденту немає. Слідство триває.

Нагадаємо, у ніч на 21 травня, в Святошинському районі Києві на вулиці Верховинній хлопцеві прострелили ногу.