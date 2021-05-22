В Одессе неизвестные стреляли по окнам председателя суда, который рассматривал дело Стерненко

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Председатель Приморского суда Одессы Сергей Кичмаренко сообщил, что по окнам в его кабинете стреляли неизвестные.

Соответствующее письмо судьи опубликовали на сайте Высшего совета правосудия, пишет RegioNews.

Кичмаренко рассказал, что 17 мая, придя на работу, заметил, что одно из четырех окон, расположенное вблизи рабочего стола, было прострелено из неизвестного оружия.

Исходя из характера повреждения стекла, траектория полета пули была направлена четко на меня. То, что произошло, я связываю со своей служебной деятельностью, а также с пребыванием в моем производстве ряда резонансных уголовных дел", - считает судья.

Полиция открыла производство по статье "Угроза убийством, насилием или уничтожением или повреждением имущества в отношении судьи".

Напомним, в январе судья Кичмаренко решил изменить меру пресечения активисту Сергею Стерненко. Тогда его отпустили на поруки народному депутату от "Голоса" Роману Лозинскому.