17:33  22 мая
Минздрав обновил карантинное зонирование: одна область оранжевая
16:37  22 мая
В Луцке полностью отключили горячую воду
17:59  22 мая
Сутки на Донбассе: оккупанты обстреляли жилой сектор в Песках
UA | RU
UA | RU
22 мая 2021, 14:40 473

В Одессе неизвестные стреляли по окнам председателя суда, который рассматривал дело Стерненко

22 мая 2021, 14:40 473
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Председатель Приморского суда Одессы Сергей Кичмаренко сообщил, что по окнам в его кабинете стреляли неизвестные.

Соответствующее письмо судьи опубликовали на сайте Высшего совета правосудия, пишет RegioNews.

Кичмаренко рассказал, что 17 мая, придя на работу, заметил, что одно из четырех окон, расположенное вблизи рабочего стола, было прострелено из неизвестного оружия.

Исходя из характера повреждения стекла, траектория полета пули была направлена четко на меня. То, что произошло, я связываю со своей служебной деятельностью, а также с пребыванием в моем производстве ряда резонансных уголовных дел", - считает судья.

Полиция открыла производство по статье "Угроза убийством, насилием или уничтожением или повреждением имущества в отношении судьи".

Напомним, в январе судья Кичмаренко решил изменить меру пресечения активисту Сергею Стерненко. Тогда его отпустили на поруки народному депутату от "Голоса" Роману Лозинскому.

Одесса суд стрельба Сергей Стерненко судья

"Клеил" девушек: в Киеве парень стрелял по воинской части
22 мая 2021, 12:24
На Николаевщине мужчина устроил стрельбу: ранил себя и парня
21 мая 2021, 18:45
Апелляционный суд оставил Медведчука под домашним арестом
21 мая 2021, 17:32
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
Все видео »
5 млрд грн. за полгода. Как Кирилл Тимошенко превратил Харьковщину в свою "кормушку"
Ритуальный пиар. Почему не стоило ожидать чего-то особенного от сегодняшних слов Зеленского
Все публикации »
Владимир Цыбулько
Светлана Крюкова
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram