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29 січня 2021, 17:59 172

Суд відпустив Стерненка на поруки

29 січня 2021, 17:59 172
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Нічний домашній арешт активісту скасовано
Нічний домашній арешт активісту скасовано
Фото з Telegram-каналу Сергія Стерненка
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Приморський райсуд Одеси скасував нічний домашній арешт одеському активісту Сергію Стерненку та віддав його на поруки нардепу.

Про це Стерненко написав у своєму Telegram-каналі, передає RegioNews.

Приморський районний суд Одеси скасував нічний домашній арешт одеському активісту Сергію Стерненку та віддав його на поруки нардепу від "Голосу” Роману Лозинському.

Суд передав мене на особисту поруку народному депутату Лозинському, — написав Стерненко.

Нагадаємо, 18 грудня суд знову відправив Стерненка під нічний домашній арешт. Його звинувачують в умисному вбивстві одного з нападників на нього.

13 серпня активіст Сергій Стерненко отримав в СБУ обвинувальний акт у справі про вбивство Івана Кузнєцова в травні 2018 року.

суд Одеса нардеп Голос Сергій Стерненко активісти

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