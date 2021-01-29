Суд відпустив Стерненка на поруки
Нічний домашній арешт активісту скасовано
Нічний домашній арешт активісту скасовано
Приморський райсуд Одеси скасував нічний домашній арешт одеському активісту Сергію Стерненку та віддав його на поруки нардепу.
Про це Стерненко написав у своєму Telegram-каналі, передає RegioNews.
Приморський районний суд Одеси скасував нічний домашній арешт одеському активісту Сергію Стерненку та віддав його на поруки нардепу від "Голосу” Роману Лозинському.
Суд передав мене на особисту поруку народному депутату Лозинському, — написав Стерненко.
Нагадаємо, 18 грудня суд знову відправив Стерненка під нічний домашній арешт. Його звинувачують в умисному вбивстві одного з нападників на нього.
13 серпня активіст Сергій Стерненко отримав в СБУ обвинувальний акт у справі про вбивство Івана Кузнєцова в травні 2018 року.
Суд відкрив справу через припинення фінансування партії "Голос"Всі новини »
29 січня 2021, 17:57Суд відмовився пом'якшувати запобіжний захід ексголові Кіровоградської ОДА Балоню
29 січня 2021, 17:15Вбивство Шеремета: апеляційний суд залишив Антоненка під вартою
29 січня 2021, 16:50
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Шанс для Миколаєва: чим завершиться "медовий місяць" мера Сєнкевича з новим керівництвом області
Обмежений Садовий: як у Львові опозиційна міськрада по краплях видавлює владу у мера