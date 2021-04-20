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20 квітня 2021, 13:16 371

На Чернігівщині підлітка смертельно вдарило струмом на даху потяга

20 квітня 2021, 13:16 371
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Хлопець хотів зробити селфі на даху вантажного потяга
Хлопець хотів зробити селфі на даху вантажного потяга
Фото з відкритих джерел
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На Чернігівщині загинув 16-річний хлопець, який хотів зробити селфі на даху вантажного потяга.

Про це пише RegioNews з посиланням на сектор комунікацій Головного управління Національної поліції в Чернігівській області.

Подія сталася 19 квітня, близько 21:00 в одному з сіл Бобровицької територіальної громади. Там хлопець заліз на потяг і отримав смертельний удар струмом від високовольтної лінії.

Поліцейські на місці події встановили, що підліток проживає в Києві та нещодавно приїхав у гості до дідуся в село. Того дня він відпочивав разом з друзями у лісосмузі неподалік залізниці.

"Хлопець вирішив зробити селфі на вантажному вагоні, став на даху потяга на повен зріст, внаслідок чого отримав ураження електричним струмом від лінії з великою напругою. Від удару високовольтної лінії хлопця відкинуло на землю та він почав горіти. На допомогу підбігли його товариші і намагалися загасити полум’я. Однак підліток помер на місці події", - уточнили в поліції.

За даним фактом поліція відкрила провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) з приміткою "нещасний випадок".

Нагадаємо, нещодавно в Одесі підлітка, який заліз на потяг, вдарило струмом.

Україна Київ поїзд смерть поліція

 
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