На Чернігівщині підлітка смертельно вдарило струмом на даху потяга

Хлопець хотів зробити селфі на даху вантажного потяга

Хлопець хотів зробити селфі на даху вантажного потяга

Фото з відкритих джерел

На Чернігівщині загинув 16-річний хлопець, який хотів зробити селфі на даху вантажного потяга.

Про це пише RegioNews з посиланням на сектор комунікацій Головного управління Національної поліції в Чернігівській області.

Подія сталася 19 квітня, близько 21:00 в одному з сіл Бобровицької територіальної громади. Там хлопець заліз на потяг і отримав смертельний удар струмом від високовольтної лінії.

Поліцейські на місці події встановили, що підліток проживає в Києві та нещодавно приїхав у гості до дідуся в село. Того дня він відпочивав разом з друзями у лісосмузі неподалік залізниці.

"Хлопець вирішив зробити селфі на вантажному вагоні, став на даху потяга на повен зріст, внаслідок чого отримав ураження електричним струмом від лінії з великою напругою. Від удару високовольтної лінії хлопця відкинуло на землю та він почав горіти. На допомогу підбігли його товариші і намагалися загасити полум’я. Однак підліток помер на місці події", - уточнили в поліції.

За даним фактом поліція відкрила провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) з приміткою "нещасний випадок".

Нагадаємо, нещодавно в Одесі підлітка, який заліз на потяг, вдарило струмом.