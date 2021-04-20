В Одессе на одной из улиц обнаружили гранату и муляж самодельной бомбы
В Одессе сотрудники полиции получили информацию, что возле здания на Французском бульваре находится подозрительный предмет, похожий на взрывчатку.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Одесской области, передает RegioNews.
Сообщение о том, что вблизи ворот обнаружена подозрительная бумажная коробка, поступило сегодня после обеда. Для проверки информации на место происшествия направлены взрывотехники и следственно-оперативная группа территориального отдела полиции", - говорится в сообщении.
Во время проверки полицейские обнаружили муляж самодельного взрывного устройства и боевую гранату Ф-1.
Теперь взрывотехники занимаются изъятием устройства, после чего оно будет направлено на экспертизу.
По данному факту возбудили уголовное дело (ч.1 ст.263, "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами").
Принимаются меры по установлению лиц, причастных к установлению муляжа взрывчатки.
Напомним, правоохранители Одесчины ликвидировали преступную группу, которая наладила канал торговли людьми.