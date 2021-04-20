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20 апреля 2021, 16:50 102

В Одессе на одной из улиц обнаружили гранату и муляж самодельной бомбы

20 апреля 2021, 16:50 102
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По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело
По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело
Фото: 048.ua
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В Одессе сотрудники полиции получили информацию, что возле здания на Французском бульваре находится подозрительный предмет, похожий на взрывчатку.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Одесской области, передает RegioNews.

Сообщение о том, что вблизи ворот обнаружена подозрительная бумажная коробка, поступило сегодня после обеда. Для проверки информации на место происшествия направлены взрывотехники и следственно-оперативная группа территориального отдела полиции", - говорится в сообщении.

Во время проверки полицейские обнаружили муляж самодельного взрывного устройства и боевую гранату Ф-1.

Теперь взрывотехники занимаются изъятием устройства, после чего оно будет направлено на экспертизу.

По данному факту возбудили уголовное дело (ч.1 ст.263, "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами").

Принимаются меры по установлению лиц, причастных к установлению муляжа взрывчатки.

Напомним, правоохранители Одесчины ликвидировали преступную группу, которая наладила канал торговли людьми.

Одесса уголовное дело полиция Граната бомба

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