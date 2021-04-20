Правоохоронці Одещини ліквідували злочинну групу, яка налагодила канал торгівлі людьми

Вісьмох правопорушників затримали в Україні та оголосили підозри, ще дев’ятьох викрили у Франції

Вісьмох правопорушників затримали в Україні та оголосили підозри, ще дев’ятьох викрили у Франції

Фото: Нацполіція

Співробітники Держприкордонслужби спільно з представниками Нацполіції України та міграційної поліції Одеської області в рамках співпраці з правоохоронними органами Франції викрили групу осіб, причетних до вербування та переправлення за кордон українців з метою здійснення протиправної діяльності, пов’язаної з торгівлею людьми та заволодіння коштами шахрайським методом.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

До складу злочинної групи входили громадяни України та сусідньої держави, частина з яких проживала в Подільську на Одещині, а частина – за кордоном. На території Одеської області зловмисники підшукували людей з матеріальними проблемами, яких у подальшому переміщали до Франції. Там примушували незаконно отримувати статус біженців і грошові виплати, призначені державою для таких осіб.

Для реалізації злочинного задуму правопорушники пропонували людям екскурсію Європою, завершальною локацією якої було французьке місто Мелен. Там вони відбирали у потерпілих документи та гроші та, використовуючи уразливий стан людей, змушували телефонувати в посольство та просити статус біженців, посилаючись на події на сході України.

В рамках кримінального провадження правоохоронці провели санкціоновані обшуки за місцями проживання усіх фігурантів справи як на території Україна, так і у Франції.

Загалом було проведено майже 50 обшуків та затримано 8 фігурантів кримінальної справи. Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

Наразі тривають подальші слідчі дії. Попередньо відомо, що жертвами аферистів стали понад 100 осіб.

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