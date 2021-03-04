Дело Стерненко: полиция опровергла информацию о давлении на фигуранта дела

Никаких следственных действий в Одесском СИЗО не проводилось, уверяют в полиции

Никаких следственных действий в Одесском СИЗО не проводилось, уверяют в полиции

Фото: из открытых источников

В Национальной полиции опровергли заявления адвокатов фигурантов "дела Стерненко", о давлении полицейских на Руслана Демчука.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Так, в Нацполиции заявили, что информация адвокатов о давлении полицейских на осужденного Демчука не соответствует действительности, ведь полицейские не проводили никаких следственных действий в Одесском СИЗО.

Напомним, накануне, представители юридической компании "Миллер", чьи адвокаты защищают в суде Сергея Стерненко, на странице в соцсети опубликовали информацию, что 2 марта неустановленные лица, которые представились сотрудниками управления полиции, посетили Руслана Демчука в Одесском СИЗО и требовали от него дать показания против Сергея Стерненко. Взамен обещали изменить меру пресечения путем воздействия на прокурора.

Ранее сообщалось, в Одессе суд отправил активиста Стерненко в тюрьму на 7 лет. Его признали виновным в том, что он похитил человека.

23 февраля в Харькове и Черновцах люди вышли на акцию в поддержку Сергея Стерненка. Они заявляют, что привлекают внимание к вопросу справедливости и коррумпированности украинских судов.

В тот же день Львовский облсовет обратился к Зеленского и Венедиктовой из-за приговора Стерненко. Требуют обеспечить беспристрастное рассмотрение апелляции и реформирование судебной системы.