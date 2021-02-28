В Одесі горіло СІЗО, в якому сидить Стерненко

Пожежа трапилася у будівлі харчоблоку

Пожежа трапилася у будівлі харчоблоку

Фото з відкритих джерел

Увечері 27 лютого на території Одеського слідчого ізолятора трапилася пожежа у харчоблоці.

Про це повідомили в ДСНС Одеської області, пише RegioNews.

За інформацією рятувальників, повідомлення про займання харчоблоку Одеського СІЗО на вул. Люстдорфська дорога надійшло о 20:07 27 лютого.

О 20:25 пожежу було локалізовано, а о 20:40 ліквідовано на загальній площі 35 м кв.

Загиблих і постраждалих немає. Харчоблок розташований в окремій будівлі.

Причину пожежі та збитки встановлюють.

Від ДСНС залучалися 10 одиниць пожежної техніки та 43 людини особового складу.

Як відомо, саме в цьому слідчому ізоляторі наразі утримують активіста Сергія Стерненка.

Нагадаємо, вчора в Чернівцях у міській лікарні №1 на другому поверсі п’ятиповерхової будівлі, де лікують хворих на коронавірус, стався вибух.