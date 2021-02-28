В Одессе горело СИЗО, в котором сидит Стерненко
Вечером 27 февраля на территории Одесского следственного изолятора произошел пожар в пищеблоке.
Об этом сообщили в ГСЧС Одесской области, пишет RegioNews.
По информации спасателей, сообщение о возгорании пищеблока Одесского СИЗО на ул. Люстдорфская дорога поступило в 20:07 27 февраля.
В 20:25 пожар был локализован, а в 20:40 ликвидирован на общей площади 35 кв.
Погибших и пострадавших нет. Пищеблок расположен в отдельном здании.
Причину пожара и размер ущерба устанавливают.
От ГСЧС привлекались 10 единиц пожарной техники и 43 человека личного состава.
Как известно, именно в этом следственном изоляторе пока удерживают активиста Сергея Стерненко.
Напомним, вчера в Черновцах в городской больнице №1 на втором этаже пятиэтажного здания, где лечат больных коронавирусом, произошел взрыв.