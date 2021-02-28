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28 февраля 2021, 11:58 828

В Одессе горело СИЗО, в котором сидит Стерненко

28 февраля 2021, 11:58 828
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Пожар случился в здании пищеблока
Пожар случился в здании пищеблока
Фото из открытых источников
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Вечером 27 февраля на территории Одесского следственного изолятора произошел пожар в пищеблоке.

Об этом сообщили в ГСЧС Одесской области, пишет RegioNews.

По информации спасателей, сообщение о возгорании пищеблока Одесского СИЗО на ул. Люстдорфская дорога поступило в 20:07 27 февраля.

В 20:25 пожар был локализован, а в 20:40 ликвидирован на общей площади 35 кв.

Погибших и пострадавших нет. Пищеблок расположен в отдельном здании.

Причину пожара и размер ущерба устанавливают.

От ГСЧС привлекались 10 единиц пожарной техники и 43 человека личного состава.

Как известно, именно в этом следственном изоляторе пока удерживают активиста Сергея Стерненко.

Напомним, вчера в Черновцах в городской больнице №1 на втором этаже пятиэтажного здания, где лечат больных коронавирусом, произошел взрыв.

Одесса СИЗО Сергей Стерненко пожар ГСЧС

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