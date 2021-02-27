Протести у підтримку Стерненка: в поліції розповіли, чи були порушення

На акціях були присутні представники "поліції діалогу" та Нацгвардії

На акціях були присутні представники "поліції діалогу" та Нацгвардії

Фото: Нацполіція

Під час акцій у Києві, які відбулися з вимогою звільнення активіста Сергія Стерненка та фігуранта справи про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка, правоохоронці не зафіксували правопорушень.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Так, за даними поліції, після завершення протестів правоохоронці продовжили забезпечувати правопорядок на вулицях Києва.

Охорону публічної безпеки та порядок забезпечували співробітники поліції, зокрема поліції діалогу, Національної гвардії та Державної служби з надзвичайних ситуацій", - додали в поліції.

Нагадаємо, 27 лютого на Банковій проходить мітинг у підтримку активіста Стерненка.

Згодом учасники акції на підтримку Стерненко запалили фаєри і вирушили колоною від ОП до Офісу генерального прокурора України.

Пізніше повідомлялось, що у Києві закінчилася акція протесту проти ув'язнення активіста Сергія Стерненка. Його прихильники очікують звільнення Стерненка протягом найближчого тижня, а вже з 9 березня акція на його захист може стати безстроковою.