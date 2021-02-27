Вибух у лікарні Чернівців: пацієнт помер не від опіків
Пацієнт, який помер під час вибуху та пожежі у чернівецькій міській лікарні №1 загинув не від опіків. В палаті, під час загорання перебувало 4 людей, двоє з яких не постраждали зовсім.
Як передає RegioNews, про це повідомила начальниця управління забезпечення медичного обслуговування у сфері охорони здоров’я міської ради Наталя Калмикова.
Чоловік помер не від опіків. Його ліжко не постраждало під час пожежі. Найбільше постраждав саме той чоловік, який зараз в реанімації, а загиблий ще до пожежі був у дуже важкому стані, з дуже поганою сатурацією, тому, скоріш за все він задихнувся”, – розповіла Калмикова.
Пацієнту, який загинув, було 76 років. Іншому пацієнту, який знаходиться в реанімаційному відділенні з 70% опіків тіла - 77 років.
За словами чиновниці, в міську лікарню №4 евакуювали одну людину, в міську лікарню №3 - двох людей та в Обласну клінічну лікарню – трьох людей. Усіх інших переведено в межах закладу. В лікарнях, куди було вирішено перевезти пацієнтів, пішли на зустріч та одразу підготували необхідну кількість ліжок.
Причини пожежі досі встановлюються.
Нагадаємо, сьогодні в Чернівцях у міській лікарні №1 на другому поверсі п’ятиповерхової будівлі, де лікують хворих на коронавірусну хворобу, пролунав вибух. Всіх евакуювали з приміщення.
Згодом стали відомі подробиці вибуху в міській лікарні Чернівців: версія про те, що вибухнув кисневий балон - не підтвердилася.