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27 лютого 2021, 17:04 1825

Вибух у лікарні Чернівців: пацієнт помер не від опіків

27 лютого 2021, 17:04 1825
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Скоріш за все пацієнт задихнувся, вважають чиновники
Скоріш за все пацієнт задихнувся, вважають чиновники
Фото: з відкритих джерел
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Пацієнт, який помер під час вибуху та пожежі у чернівецькій міській лікарні №1 загинув не від опіків. В палаті, під час загорання перебувало 4 людей, двоє з яких не постраждали зовсім.

Як передає RegioNews, про це повідомила начальниця управління забезпечення медичного обслуговування у сфері охорони здоров’я міської ради Наталя Калмикова.

Чоловік помер не від опіків. Його ліжко не постраждало під час пожежі. Найбільше постраждав саме той чоловік, який зараз в реанімації, а загиблий ще до пожежі був у дуже важкому стані, з дуже поганою сатурацією, тому, скоріш за все він задихнувся”, – розповіла Калмикова.

Пацієнту, який загинув, було 76 років. Іншому пацієнту, який знаходиться в реанімаційному відділенні з 70% опіків тіла - 77 років.

За словами чиновниці, в міську лікарню №4 евакуювали одну людину, в міську лікарню №3 - двох людей та в Обласну клінічну лікарню – трьох людей. Усіх інших переведено в межах закладу. В лікарнях, куди було вирішено перевезти пацієнтів, пішли на зустріч та одразу підготували необхідну кількість ліжок.

Причини пожежі досі встановлюються.

Нагадаємо, сьогодні в Чернівцях у міській лікарні №1 на другому поверсі п’ятиповерхової будівлі, де лікують хворих на коронавірусну хворобу, пролунав вибух. Всіх евакуювали з приміщення.

Згодом стали відомі подробиці вибуху в міській лікарні Чернівців: версія про те, що вибухнув кисневий балон - не підтвердилася.

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