В Одессе ночью горела база отдыха

Сгорели семь курортных домиков

Сгорели семь курортных домиков

Фото: Facebook

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Одесской области, пишет RegioNews.

23 января в 21:39 в Службу спасения "101” поступило сообщение о возгорании на территории неработающей базы отдыха "Южная” в с. Сычавка Лиманского района Одесской области.

Спасатели установили, что загорелись семь деревянных домов на территории не работающей около 10 лет базы отдыха.

В 23:35 пожарные пожар локализовали и в 00:08 ликвидировали на площади 250 кв.м. В результате пожара уничтожено 7 и повреждено 2 дома, не допущено распространение огня на 13 (всего на территории 22 дома).

Своевременное тушение пожара осложняло: порывы ветра, большое расстояние до ближайшего водоисточника и отсутствие путей подъезду. Причина пожара и ущерб устанавливаются. Погибших и пострадавших нет.

23 января в 21:39 в Службу спасения "101” поступило сообщение о пожаре на территории недействующей базы отдыха... Posted by Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области on Saturday, January 23, 2021

Напомним, вчера на Днепропетровщине в Павлограде горел общежитие. В результате пожара пострадали три человека. Медицинскими работниками они госпитализированы в Павлоградскую больницу интенсивного лечения.