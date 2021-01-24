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24 января 2021, 11:28 581

В Одессе ночью горела база отдыха

24 января 2021, 11:28 581
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Сгорели семь курортных домиков
Сгорели семь курортных домиков
Фото: Facebook
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В селе Сычавка Одесской области ночью загорелась неработающая база отдыха «Южная».

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Одесской области, пишет RegioNews.

23 января в 21:39 в Службу спасения "101” поступило сообщение о возгорании на территории неработающей базы отдыха "Южная” в с. Сычавка Лиманского района Одесской области.

Спасатели установили, что загорелись семь деревянных домов на территории не работающей около 10 лет базы отдыха.

В 23:35 пожарные пожар локализовали и в 00:08 ликвидировали на площади 250 кв.м. В результате пожара уничтожено 7 и повреждено 2 дома, не допущено распространение огня на 13 (всего на территории 22 дома).

Своевременное тушение пожара осложняло: порывы ветра, большое расстояние до ближайшего водоисточника и отсутствие путей подъезду. Причина пожара и ущерб устанавливаются. Погибших и пострадавших нет.

23 января в 21:39 в Службу спасения "101” поступило сообщение о пожаре на территории недействующей базы отдыха...

Posted by Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области on Saturday, January 23, 2021

Напомним, вчера на Днепропетровщине в Павлограде горел общежитие. В результате пожара пострадали три человека. Медицинскими работниками они госпитализированы в Павлоградскую больницу интенсивного лечения.

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