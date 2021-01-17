В Одессе ограбили банк: злоумышленники украли валюты на более 2 млн гривен

Грабители попали в банк через двери

Грабители попали в банк через двери

Фото: 7kanal

В воскресенье, 17 января, в Одессе произошло ограбление банка - пострадало отделение банка "Восток" в Приморском районе города.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что правонарушители также вскрыли ячейки депозитария. Согласно предоставленным данным, преступники похитили 900 тысяч гривен, 30 тысяч долларов, 8 тысяч евро и 5 тысяч рублей.

На месте происшествия работает следственно-оперативная-группа. Предварительно установлено, что грабители попали в банк, повредив двери.

В полиции устанавливают личность или лиц, причастных к преступлению. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.5 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее в Одессе сообщили о заминировании почти 200 детских садов.