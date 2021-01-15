В Одесі повідомили про замінування майже 200 дитячих садків
Сьогодні, 15 січня, невідомий повідомив про загрозу вибуху одночасно 185 одеських дитячих садків. Повідомлення про мінування надійшло на електронну пошту поліції.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції Одеської області.
Повідомлення стосовно 185 дитячих садків, в яких нібито сьогодні мають відбутися вибухи, надійшло на електронну адресу поліції. Його перевіряють на достовірність", - йдеться в повідомленні.
Відомо, що зі 185 "замінованих" дитсадків 128 - міські, а решта - приватні.
Крім того, у повідомленні зазначалося про можливі вибухи з 15:00 до 24:00. Ця інформація перевіряється правоохоронцями.
У дитячих садках поліція вже шукає вибухівку, задіяні опергрупи, вибухотехніки та кінологи. Після перевірки будівель і територій дошкільних закладів, діти повернуться у свої групи.
Нагадаємо, 13 січня в Одесі повідомили про замінування 26 дитячих садків.