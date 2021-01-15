В Одесі повідомили про замінування майже 200 дитячих садків

Дітей виводять із будівель садочків

Дітей виводять із будівель садочків

Фото: trassae95.com

Сьогодні, 15 січня, невідомий повідомив про загрозу вибуху одночасно 185 одеських дитячих садків. Повідомлення про мінування надійшло на електронну пошту поліції.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції Одеської області.

Повідомлення стосовно 185 дитячих садків, в яких нібито сьогодні мають відбутися вибухи, надійшло на електронну адресу поліції. Його перевіряють на достовірність", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що зі 185 "замінованих" дитсадків 128 - міські, а решта - приватні.

Крім того, у повідомленні зазначалося про можливі вибухи з 15:00 до 24:00. Ця інформація перевіряється правоохоронцями.

У дитячих садках поліція вже шукає вибухівку, задіяні опергрупи, вибухотехніки та кінологи. Після перевірки будівель і територій дошкільних закладів, діти повернуться у свої групи.

Нагадаємо, 13 січня в Одесі повідомили про замінування 26 дитячих садків.