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15 січня 2021, 12:14 146

В Одесі повідомили про замінування майже 200 дитячих садків

15 січня 2021, 12:14 146
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Дітей виводять із будівель садочків
Дітей виводять із будівель садочків
Фото: trassae95.com
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Сьогодні, 15 січня, невідомий повідомив про загрозу вибуху одночасно 185 одеських дитячих садків. Повідомлення про мінування надійшло на електронну пошту поліції.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції Одеської області.

Повідомлення стосовно 185 дитячих садків, в яких нібито сьогодні мають відбутися вибухи, надійшло на електронну адресу поліції. Його перевіряють на достовірність", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що зі 185 "замінованих" дитсадків 128 - міські, а решта - приватні.

Крім того, у повідомленні зазначалося про можливі вибухи з 15:00 до 24:00. Ця інформація перевіряється правоохоронцями.

У дитячих садках поліція вже шукає вибухівку, задіяні опергрупи, вибухотехніки та кінологи. Після перевірки будівель і територій дошкільних закладів, діти повернуться у свої групи.

Нагадаємо, 13 січня в Одесі повідомили про замінування 26 дитячих садків.

Одеса дитячий садок поліція перевірки діти
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