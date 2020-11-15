В Одесской области столкнулись два микроавтобуса: есть погибшие и травмированные

В результате столкновения погибли двое людей, четверо в больнице

В результате столкновения погибли двое людей, четверо в больнице

Сегодня утром на 68 км трассы Одесса-Рени столкнулись два микроавтобуса. Один человек погиб на месте происшествия, еще пятерых доставили в районную больницу, где от полученных травм скончался еще один из пострадавших.

Об этом пишет RegioNews с уведомлением на ГУ Нацполиции Одесской области.

Сегодня, примерно в 05:30, автомобиль "Mercedes Sprinter", который ехал из Белгорода-Днестровского в село Староказачье не предоставил преимущества в движении и столкнулся с автомобилем "Toyota Hiace" под управлением 23-летнего водителя.

В результате аварии пассажир "Toyota" скончался мгновенно. Других пострадавших - двух водителей и трех пассажиров транспортных средств доставили в больницу. Несмотря на усилия медиков, от полученных травм в реанимации умер еще один человек.

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП. Решается вопрос о внесении сведений о событии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, утром 13 ноября на Большой кольцевой дороге в Киеве водитель службы такси Uber не справился с управлением и въехал в остановку общественного транспорта, на которой находились люди.

В результате ДТП 41-летняя женщина погибла на месте, 60-летняя женщина скончалась в карете "скорой”, еще 2 человек госпитализировали с травмами. Проверка на алкоголь показала, что водитель 1997 года рождения находился в состоянии алкогольного опьянения.

В тот же день водителю Uber, который сбил на остановке людей, объявили подозрение и арестовали на два месяца.